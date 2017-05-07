В Кувейте грузовик увяз в расплавленном жарой асфальте

В Кувейте столбик термометра поднялся до 49 градусов по Цельсию. Из-за высокой жары один из грузовиков задним колесом провалился в растопленный жарой асфальт, сообщает Al Arabiya.

Отмечается, что из-за экстремальной жары власти разрешили продлить вечерние молитвы по усопшим до сентября. Эта же мера касается и погребения. Некоторые люди жалуются, что не могут присутствовать на похоронах днем в жару.

WATCH: Truck MELTS into road as #Kuwait swelters in extreme heat https://t.co/dcFPXikPeJ pic.twitter.com/Z4VKeJoKMU — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 5 июля 2017 г.

Как сообщал Корреспондент.net, на днях в Анталии был побит столетний температурный рекорд. Температура воздуха на популярном турецком курорте поднялась до 45,4 градусов.

Напомним, аномальная жара в столице Болгарии убила пять человек.

Источник: korrespondent.net