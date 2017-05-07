Лента RSS
Подписаться на ленту
05 июля 2017, среда, 18:12
+18°C
Завтра +19°C
+18°C
Завтра +19°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,22
05. 07. 2017

В Кувейте грузовик увяз в расплавленном жарой асфальте

В Кувейте столбик термометра поднялся до 49 градусов по Цельсию. Из-за высокой жары один из грузовиков задним колесом провалился в растопленный жарой асфальт, сообщает Al Arabiya.

Отмечается, что из-за экстремальной жары власти разрешили продлить вечерние молитвы по усопшим до сентября. Эта же мера касается и погребения. Некоторые люди жалуются, что не могут присутствовать на похоронах днем в жару.

WATCH: Truck MELTS into road as #Kuwait swelters in extreme heat https://t.co/dcFPXikPeJ pic.twitter.com/Z4VKeJoKMU

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) 5 июля 2017 г.

Как сообщал Корреспондент.net, на днях в Анталии был побит столетний температурный рекорд. Температура воздуха на популярном турецком курорте поднялась до 45,4 градусов.

Напомним, аномальная жара в столице Болгарии убила пять человек.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Отец с сыном заходят в бар. Бармен:

- Какой милый ребёнок, сколько ему?

- Рюмки хватит...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.