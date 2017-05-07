По кибератаке заведено более 500 уголовных дел

По факту кибератаки в Украине открыто 597 уголовных производств по статье 361 УК (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), более 1000 юридических и физических лиц обратились в правоохранительные органы. Об этом сообщил глава Департамента киберполиции Сергей Демедюк в интервью "Цензор.net".

"На данный момент открыто 597 уголовных производств по статье 361 Уголовного кодекса, 1047 юридических и физических лиц обратились с официальными заявлениями в правоохранительные органы с этой проблемой, которые в дальнейшем могут быть признаны потерпевшими. Но в большинстве случаев к нам продолжают обращаться преимущественно с целью консультации", - сказал он.

Обращаются в Департамент и за бумагами для ГФС." У нас очереди стоят уже почти неделю, предприниматели обращаются, чтобы мы могли зафиксировать факт заражения техники вирусом, от которого они пострадали. Это является основанием для налоговой службы отсрочить каким-то образом сдачу отчетности", - сообщил Демедюк.

Напомним, глобальная хакерская атака вируса-вымогателя Petya 27 июня поразила IT-системы компаний Украины и ряда других стран, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, банковский, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, сайты госорганов. 1 июля СБУ заявила, что установила причастность спецслужб России к атаке вируса.

4 июля департамент киберполиции, вместе со специалистами СБУ и городской прокуратуры прекратили второй этап кибератаки Petya.

5 июня Владимир Омелян заявил, что министерство инфраструктуры Украины понесло миллионные убытки из-за выхода из строя сотен рабочих мест и двух из шести серверов, вызванного кибератакой.

Эксперты антивирусной компании ESET заявили, что Petya A собирал уникальные коды предприятий (ЕГРПОУ), а также настройки прокси, логины и пароли зараженного приложения M.E.Doc.

Источник: korrespondent.net