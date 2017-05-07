Лента RSS
Подписаться на ленту
05 июля 2017, среда, 18:15
+18°C
Завтра +19°C
+18°C
Завтра +19°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,22
05. 07. 2017

По кибератаке заведено более 500 уголовных дел

По факту кибератаки в Украине открыто 597 уголовных производств по статье 361 УК (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), более 1000 юридических и физических лиц обратились в правоохранительные органы. Об этом сообщил глава Департамента киберполиции Сергей Демедюк в интервью "Цензор.net". 

"На данный момент открыто 597 уголовных производств по статье 361 Уголовного кодекса, 1047 юридических и физических лиц обратились с официальными заявлениями в правоохранительные органы с этой проблемой, которые в дальнейшем могут быть признаны потерпевшими. Но в большинстве случаев к нам продолжают обращаться преимущественно с целью консультации", - сказал он. 

Обращаются в Департамент и за бумагами для ГФС." У нас очереди стоят уже почти неделю, предприниматели обращаются, чтобы мы могли зафиксировать факт заражения техники вирусом, от которого они пострадали. Это является основанием для налоговой службы отсрочить каким-то образом сдачу отчетности", - сообщил Демедюк.  

Напомним, глобальная хакерская атака вируса-вымогателя Petya 27 июня поразила IT-системы компаний Украины и ряда других стран, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, банковский, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, сайты госорганов. 1 июля СБУ заявила, что установила причастность спецслужб России к атаке вируса.

4 июля департамент киберполиции, вместе со специалистами СБУ и городской прокуратуры прекратили второй этап кибератаки Petya.

5 июня  Владимир Омелян заявил, что министерство инфраструктуры Украины понесло миллионные убытки из-за выхода из строя сотен рабочих мест и двух из шести серверов, вызванного кибератакой.

Эксперты антивирусной компании ESET заявили, что  Petya A собирал  уникальные коды предприятий (ЕГРПОУ), а также настройки прокси, логины и пароли зараженного приложения M.E.Doc.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Отец с сыном заходят в бар. Бармен:

- Какой милый ребёнок, сколько ему?

- Рюмки хватит...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.