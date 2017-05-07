В Болгарии столкнулись 40 автомобилей

В Болгарии пострадал 31 человек в результате массового дорожно-транспортного происшествия. Все пострадавшие госпитализированы, четверо из них находятся в критическом состоянии, сообщает болгарское агентство Focus в среду, 5 июля.

По данным СМИ, сегодня утром на автомагистрали Тракия, на участке София-Пазарджик, в 48 км от Софии, столкнулись более 40 автомобилей.

На место происшествия выехали 13 машин скорой помощи. Предварительной причиной происшествия называют густой туман.

Местные власти проверяют версию об ухудшении видимости в результате дыма от горящих свалок в Ихтимане. По информации болгарского телеканала BTV, видимость в момент аварии составляла один-два метра.

Источник: korrespondent.net