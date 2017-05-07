В Польше обвинили 20 человек в нападении на украинцев

В Польше прокуратура передала в суд обвинительный акт против 20 поляков, которые 26 июня 2016 года в Перемышле напали на шествие украинцев. Об этом сообщает Польское радио.

"20 человек обвиняются в препятствовании в июне 2016 года в Перемышле проведению церковной процессии греко-католиков и православных, которые после панихиды по украинским военным героям шли из собора по улицам города на местное Украинское военное кладбище", – говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Перемышле Марта Пентковська отметила, что обвиняемые в нецензурной форме оскорбляли участников шествия по их национальной принадлежности и силой сдерживали идущих впереди процессии, препятствуя дальнейшему движению.

Кроме того, пятеро мужчин будут отвечать за то, что нанесли удары одному из участников, мешая ему участвовать в процессии. Трое других будут отвечать за то, что наносили удары и дергали за одежду другого мужчину – тоже из-за его украинской национальности.

Всем обвиняемым грозит наказание до трех лет лишения свободы. Обвинительный акт уже поступил в Районный суд в Перемышле.

Также стало известно, что прокуратура обвинила гражданина Польши в том, что в декабре 2016 года во время Марша перемышльских и львовских орлят, проходя мимо Украинского народного дома в Перемышле, он крикнул "Смерть украинцам!". Прокуратура обвинила его в незаконном использовании угроз по поводу украинской национальности и подстрекательстве к ненависти на национальной почве. Мужчине грозит от трех месяцев до пяти лет лишения свободы.

Как сообщал Корреспондент.net, в мае в Польше произошло два жестоких нападения на украинцев на почве национальной ненависти.

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Источник: korrespondent.net