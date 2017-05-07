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05. 07. 2017

Конгрессмена США раскритиковали за селфи в Освенциме

Представители музея Аушвица в Освенциме выступили с критикой в адрес американского конгрессмена от Республиканской партии Клея Хиггинса, который во время посещения музея записал пятиминутное видео из бывшей газовой камеры. В сообщении музея в Twitter говорится, что бывшая газовая камера - это не сцена, а историческое место, где необходимо хранить молчание.

В опубликованном Хиггинсом пятиминутном видео конгрессмен переходит из одного помещения музея в другое и говорит о зверствах, которые происходили в камерах концлагеря. В какой-то момент он заходит в одну из газовых камер и рассказывает, что в ней происходило. "Вот почему наши военные должны быть непобедимыми", - говорит Клей Хиггинс.

По словам представителей музея, разговаривать в газовых камерах крайне нежелательно. У входа в музей размещена памятная доска с надписью, которая призывает посетителей хранить молчание.

"Каждый имеет право на личное восприятие (увиденного, – ред.). Однако, находясь внутри газовой камеры, необходимо хранить почтительную тишину", - говорится в заявлении музея.

Клей Хиггинс - бывший полицейский, который вел еженедельную передачу о преступности и работе полиции на местном телевидении. Хиггинс покинул правоохранительные органы из-за публикации в интернете скандальных видеороликов. В декабре прошлого года он был неожиданно избран конгрессменом от штата Луизиана.

Ранее пользователи соцсетей осудили душевые у входа в концлагерь Аушвиц.

Источник: korrespondent.net
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