Апелляционный суд оставил под стражей ликвидатора банка

Апелляционный суд города Киева оставил сотрудницу Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Юлию Приходько под стражей до 4 августа включительно с альтернативой в виде залога 130 миллионов гривен. Об этом из зала суда сообщает журналист Наші гроші.

Суд заслушал в ходе заседания апелляционные жалобы защиты, доводы прокурора ГПУ, а также самой обвиняемой во взяточничестве Приходько. Последняя была доставлена ​​из СИЗО, где она находится с 9 июня.

Адвокаты приобщили к своей жалобе дополнительные объяснения, а также характеризующие данные о сотруднице ФГВФЛ Приходько. После замечания прокурора, что часть документов являются копиями и никем не заверены, адвокат прямо на заседании проставил печать, которую имел с собой, и свои подписи, после чего суд принял эти документы.



Прокурор ГПУ в судебном заседании указывал на риск того, что Приходько может скрываться от следствия, поскольку ей грозит от 4 до 8 лет лишения свободы, указывал на возможность повлиять на свидетелей и исказить материалы по делу.



Адвокаты же больше апеллировали к практике Европейского суда по правам человека, настаивали на отсутствии рисков и том, что подозрение вообще не обоснованно. Также они рассказали, что направили в суды уже три ходатайства об отводе следователя по этому делу, которые еще не рассмотрены.

В частности, адвокат возмущался суммой залога в 130 млн грн, указывая на то обстоятельство, что имущество подозреваемой арестовано и средства Приходько изъяты. Вместе с тем об уменьшении этой суммы он не говорил.

В итоге апелляционный суд оставил без изменений постановление Печерского райсуда столицы от 9 июня о содержании Приходько под стражей.

Как сообщалось, 10 июня Печерский райсуд Киева арестовал с возможностью внесения залога в сумме 130 млн грн уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Юлию Приходько, которая была задержана при получении $5 млн взятки.

Источник: korrespondent.net