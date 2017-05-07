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05. 07. 2017

В ЛДНР назвали преступниками 39 украинских пленных

Представители ЛДНР назвали "военными преступниками" 39 украинских пленных и заявили, что не намерены их освобождать. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней констактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

"Мы так и не получили информацию о судьбе 132 заложников, которых удерживают на оккупированных территориях, информацию по конкретным людям и фамилиям, несмотря на все наши запросы и требования", – написала она на своей странице в Facebook.

По словам Геращенко, представители сепаратистов лишь заявили, что в Донецкой области удерживают 55 украинцев, а в Луганской – 14, не называя их имен.

"ОРДЛО продолжают блокировать процесс освобождения. Не дали ответа на наш список о содержании 132 украинцев. А потом договорились уже до того, что 39 наших военных, незаконно удерживаемых на оккупированных территориях – это военные преступники, которые не подлежат амнистии и освобождению", – добавила Геращенко.

Геращенко считает данную позицию нарушением достигнутых в Минске договоренностей.

"На заблокированный вопрос заложников должны отреагировать ОБСЕ и лидеры "нормандского формата", где вопрос освобождения заложников поднимается Украиной как приоритетный", – считает она.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявил, что обмен пленными начнется 5 июля.

Напомним, 26 мая помощник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что Украина готова к проведению обмена пленными с ЛДНР в случае, если те не будут менять его условия.

Источник: korrespondent.net
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