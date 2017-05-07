Корейский кризис. Путин и Си уменьшают роль Трампа

Двухдневный визит китайского лидера Си Цзиньпина в Москву закончился подписанием десятков соглашений, высшей наградой России и договором о совместном урегулировании северокорейской проблемы.

Как рассказал президент России Владимир Путин, инициатива основана на российском поэтапном плане корейского урегулирования и китайских идеях параллельного замораживания ракетно-ядерной деятельности Пхеньяна и военных учений США и Южной Кореи.

Встреча в Кремле совпала с запуском Пхеньяном новой ракеты, которым лидер КНДР Ким Чен Ын пригрозил Америке. Эти события обеспокоили мировые СМИ, в особенности британские.

Трамп сближает Россию с Китаем

Guardian, Британия

Совместная декларация Си Цзиньпина и Путина показывает постоянное стратегическое сближение Китая и России, чему также способствуют непродуманные действия Трампа, а также возникающие в результате этого возможности и угрозы, связанные с ослаблением американского глобального лидерства.

"Мощный союз Китая и России - эта огромная сокрушительная сила - начинает движение, словно гигантский локомотив. А Трамп - словно вечный простофиля из комиксов, ноги которого привязаны к рельсам, - лежит прямо на его пути", - говорится в статье.

Встреча двух лидеров в Кремле совпала с новыми ракетным испытанием Северной Кореи, которое вызвало привычные протесты со стороны Японии и Южной Кореи - союзников США.

Но эти страны попросили помощи не у Вашингтона, а у Пекина с Москвой. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что он особенно рассчитывает на "конструктивную" роль Китая и России.

"Из чего можно сделать вывод о том, что действия Трампа способствуют лишь ухудшению ситуации", - говорится в статье.

На саммите Большой двадцатки в Гамбурге у американского президента будет встреча как с Путиным, так и с Цзиньпином.

Guardian считает, что у Трампа более слабые позиции по сравнению с Путиным, если учесть данные различных расследований его предвыборных отношений с Москвой.

"Для Путина, как и для Си Цзиньпина, Гамбург станет тем местом, где можно будет играть роль ответственного государственного деятеля мирового масштаба и при этом добиваться от оказавшегося в сложном положении Трампа действий, наиболее важных для себя - например, отмены санкций, связанных с Украиной", - пишет газета.

Америке может помочь только Китай

New York Times, США

Ядерная программа Северной Кореи является для Америки проблемой, которая нуждается в срочном решении. Это стало понятно 4 июля, когда Пхеньян испытал ракету, которая теоретической может достичь Аляски.

Издание отмечает, что устранить северокорейскую ядерную угрозу Вашингтону может помочь только Китай. Однако Пекин оказывает слабое давление на КНДР.

"КНР опасается, что жесткие санкции могут дестабилизировать Северную Корею, что приведет к краху правительства, хаосу, волне беженцев и поглощению страны Южной Кореей, союзником США", - поясняет газета.

Недавно американский президент написал в Twitter, что план с Пекином "не сработал". Вскоре администрация Трампа утвердила продажу оружия на сумму 1,4 миллиарда долларов Тайваню, который Китай считает своей территорией, наложила санкции на китайский банк, обвиненный в незаконном финансировании КНДР, а американский эсминец прошел вблизи спорной территории в Южно-Китайском море.

Этими действиями Белый дом хочет простимулировать Китай к усилению давления на Северную Корею. Однако, отмечает издание, раскол между Вашингтоном и Пекином, скорее всего, придаст смелости Пхеньяну.

Единственным выходом из северокорейской угрозы NYT видит переговоры США с Северной Кореей.

"Они могли бы начаться с прекращения ядерных и ракетных испытаний Северной Кореей в обмен на согласие Америки ограничить или приостановить совместные военные учения с Южной Кореей", - пишет газета.

Но это также несет свои риски - такой договор может привести к достижению северокорейской и китайской цели - ограничить свободу военных действий США в Тихом океане.

Путин и Си хотят ограничить роль США

Times, Британия

Действия Китая и России ставят целью ограничить роль США в разрешении кризиса на Корейском полуострове, пишет газета о встрече Путин и Цзиньпина.

"Похоже, Си Цзиньпин бросил зашифрованный вызов Соединенным Штатам, когда сказал, что партнерство России и Китая "придало огромную позитивную энергию для поддержания мира и безопасности по всему миру", - отмечает Times.

Тесное экономическое сотрудничество России и Китая началось после аннексии Крыма и введенных из-за этого санкций. Тогда Китай предоставил Москве доступ к кредитам и технологиям.

Однако некоторые эксперты называют российско-китайское партнерство по сути неравноправным. Российские нефть и газ полезны для Китая, однако к идее антизападного альянса Пекин относится с подозрением. На фоне китайско-американских объемов торговли китайско-российские выглядят карликовыми.

"По мере того как Путин и Си будут пытаться всеми средствами добиться для себя выгодной позиции по отношению к Трампу, их собственные отношения, по всей вероятности, будут переживать периоды подъема и спада", - прогнозирует Times.

Путин распространяет влияние

Daily Telegraph, Британия

Дата запуска баллистической ракеты, была выбрана Пхеньяном неслучайно - 4 июля в США празднуют День независимости.

Газета отмечает, что действия Северной Кореи требуют безотлагательного ответа, иначе режим Ким Чен Ына станет мировой угрозой.

Cмотрите фотогалерею: Корейский кризис. Путин и Си уменьшают роль Трампа

"Если оставить все как есть и позволить Пхеньяну обрести возможность нанести удар по территории США, то это вынудит Дональда Трампа к силовому ответу с самыми пагубными последствиями, и не в последнюю очередь - для Южной Кореи", - отмечает газета.

Дело еще более осложняется тем, что Путин открыл для себя возможность распространить российское влияние на еще один проблемный уголок мира, предложив себя в качестве посредника на пару с китайским лидером Си Цзиньпином.

Источник: korrespondent.net