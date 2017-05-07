В Астане провалились переговоры по зонам деэскалации в Сирии

Россия, Турция и Иран на переговорах в Астане не смогли согласовать детали договоренности о выполнении меморандума о зонах деэскалации в Сирии.

Стороны не смогли достичь единодушия по таким вопросам, как определение границ четырех зон деэскалации и меры обеспечения безопасности на территории этих зон, пояснил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Глава сирийской правительственной делегации Башар аль-Джаафари тоже сообщил о неудачном исходе переговоров в Астане. Он объяснил это позицией, которую заняла Турция.

"Турецкая делегация выступила против принятия какого-либо документа, связанного с имплементацией меморандума о зонах деэскалации", – сказал сирийский дипломат.

По его словам, турецкая делегация на "Астане-5" была настроена негативно и результатом этого негативного настроя стал "скромный результат" переговоров.

Отметим, что накануне Александр Лаврентьев заявлял, что границы второй и третьей зон деэскалации в Сирии практически определены.

Как сообщал Корреспондент.net, сегодня Россия применила новейшие ракеты против ИГИЛ в Сирии. Удар нанесли стратегические ракетоносцы Ту-95МС.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

Источник: korrespondent.net