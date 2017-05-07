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05. 07. 2017

Гройсман: Будем договариваться о ЗСТ с Британией

Украина инициирует начало переговоров о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) с Великобританией после Brexit. Об этом в ходе визита в Лондон заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который провел переговоры с главой британского правительства Терезой Мэй.

"Мы затронули вопросы углубления нашего экономического сотрудничества. Если посмотреть на торговлю между нашими странами, то по году это чуть больше 2 млрд долларов, а потенциал может быть 3,5 млрд долларов", – цитирует Гройсмана правительственный портал.

По его мнению, учитывая решение Великобритании о выходе из ЕС, нужно говорить о новых принципах экономического сотрудничества с Лондоном.

"Я поднял вопрос и нашел поддержку того, что мы начали консультации относительно подходов относительно установления зоны свободной торговли с Великобританией", – отметил украинский премьер.

Напомним, что сейчас зона свободной торговли действует между Украиной и ЕС. С 1 сентября заработает ЗСТ с Канадой. Также ведутся переговоры о зоне свободной торговли с Турцией и Израилем.

Источник: korrespondent.net
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