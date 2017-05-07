Оставят без денег? МВФ снова задержит транш

Международный валютный фонд вновь перенес выделение очередного транша Украине.

Причиной премьер Владимир Гройсман назвал то, что правительство не успело подготовить проект по земельной реформе, вопреки обязательствам перед фондом.

Чем может грозить Украине задержка с выделением кредита, разбирался Корреспондент.net.

Cколько денег

Программа сотрудничества Украины и МВФ работает уже три года. Изначально мы должны были получить 17 миллиардов долларов в течение двух лет. Но на данный момент фонд по этой программе выделил Украине только 4,6 миллиарда долларов.

В марте 2015 года Совет директоров Международного валютного фонда одобрил для Украины программу расширенного финансирования. По ней общая сумма пакета помощи Украине могла достичь 40 миллиардов долларов, но как мы видим пока Киев от этого очень далек.

Перенос

Фонд принял решение отложить до зимы предоставление Украине пятого транша помощи в размере 1,9 миллиарда долларов.

Как сообщает Bloomberg, причиной задержки стало то, что Верховная Рада в оговоренные сроки не поддержала пенсионную и земельную реформы, которые были главными требованиями фонда для выделения следующего транша.

Премьер-министр Украины Владимир Гройман в интервью агентству заявил, что главная проблема – с законопроектом о земельной реформе.

"Мы работаем над реформами, и пятый транш прибудет", – выразил надежду Гройсман.

Министр финансов Александр Данилюк говорит, что Украина ожидает осенью решения МВФ о предоставлении очередного кредитного транша.

Так что с землей?

Заявление Гройсмана о земельной реформе выглядит странно, ведь после визита президента Украины Петра Порошенко в США сообщалось, сто вопрос с землей был снят с повестки отношений Киева и МВФ.

Пункт о необходимости запуска рынка земли не будет обязательным условием для выделения Украине очередного транша от Международного валютного фонда, сообщали источники, близкие к переговорам сторон в США.

"Президент Петр Порошенко попросил снять вопрос о запуске рынка земли с повестки дня и Кристин Лагард, глава МВФ, согласилась", - сообщил источник.

По его словам, пункт о необходимости запуска рынка земли будет изъят из меморандума Украины и МВФ.

"На сегодня между Порошенко и Лагард была достигнута договоренность исключить земельную реформу из перечня вопросов, которые влияют на выделение транша", - добавил источник.

Невыполненные обязательства

На самом деле невыполненных Украиной обязательств перед фондом гораздо больше.

В стране так и не была проведена приватизации объектов государственной собственности. Провалились две попытки продажи Одесского припортового завода - самого лакомого объекта из списка приватизации.

Пенсионная реформа также стала предметом для споров между Украиной и МВФ.

Кроме того, власти затягивают процесс создания Антикоррупционного суда, что также является прямым обязательством перед МВФ.

Последствия задержки транша

Украина имеет право тратить миллиарды от МВФ только на пополнение золотовалютных резервов.

Заимствования от многочисленных международных финансовых организаций, регулярно кредитующих Украину, тесно связаны с траншами МВФ. Кредиты Всемирного банка, ЕБРР, Евросоюза, правительств иностранных государств выдаются Украине в том случае, если сотрудничество с МВФ идет по намеченному плану. Без кредита с МВФ не будет и этих поступлений.

Также задержка с траншем может негативно сказаться на курсе гривны, которая с конца лета и так по всем прогнозам должна начать падение.

Источник: korrespondent.net