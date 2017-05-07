Онищенко объяснил, почему в Украине начались депутатские чистки

Нынешняя власть в Украине пытается оказать влияние на народных депутатов, чтобы они голосовали в выгодном для нее ключе. Об этом заявил нардеп Александр Онищенко в интервью изданию Апостроф, отвечая на вопрос, почему в Украине начали активно открывать дела против народных избранников.

"Это только начало – теперь будут из каждой группы всех потихонечку дергать. Это делается для того, чтобы они правильно голосовали. Если раньше их покупали – то сейчас людей будут просто цеплять на крючок. А еще лучше – снимут с них неприкосновенность. Тогда точно будут делать все, что им скажут. Из парламента делают просто посмешище, понимаете", – заявил Онищенко.

Он также добавил, что "это все ведет к узурпации власти в стране".

Как сообщал Корреспондент.net, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что у надзорного ведомства достаточно доказательств, чтобы убедить парламент снять депутатскую неприкосновенность с шести нардепов.

Отметим, что на это неделе регламентный комитет Рады не поддержал обвинения против депутатов Евгения Дейдея, Олеся Довгого и Андрея Лозового.

Источник: korrespondent.net