Лента RSS
Подписаться на ленту
05 июля 2017, среда, 21:18
+18°C
Завтра +18°C
+18°C
Завтра +18°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,22
05. 07. 2017

На Черкащине в ДТП погибли четыре человека

В Черкасском районе произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"ДТП произошло на автодороге Канев-Черкассы-Кременчуг, возле села Свидивок Черкасского района, где 60-летний водитель легкового автомобиля, в котором находились двое взрослых (1988 года рождения, личность другого устанавливается) и ребенок (2016 рождения), столкнулся с полуприцепом", – говорится в сообщении.

Спасатели специальным оборудованием отключили подачу газа к двигателю, отсоединили аккумулятор и деблокировали погибших из салона искореженного автомобиля.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Как сообщал Корреспондент.net, сегодня в Запорожской области поезд врезался в легковушку. Погибли три человека, среди них один ребенок.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Отец с сыном заходят в бар. Бармен:

- Какой милый ребёнок, сколько ему?

- Рюмки хватит...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.