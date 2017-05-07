На Черкащине в ДТП погибли четыре человека

В Черкасском районе произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"ДТП произошло на автодороге Канев-Черкассы-Кременчуг, возле села Свидивок Черкасского района, где 60-летний водитель легкового автомобиля, в котором находились двое взрослых (1988 года рождения, личность другого устанавливается) и ребенок (2016 рождения), столкнулся с полуприцепом", – говорится в сообщении.

Спасатели специальным оборудованием отключили подачу газа к двигателю, отсоединили аккумулятор и деблокировали погибших из салона искореженного автомобиля.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Как сообщал Корреспондент.net, сегодня в Запорожской области поезд врезался в легковушку. Погибли три человека, среди них один ребенок.

Источник: korrespondent.net