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05. 07. 2017

Госдеп: Тиллерсона в Киеве ждут реформаторы

В Государственном департаменте США назвали основные темы встречи президента Украины Петра Порошенко и американского госсекретаря Рекса Тиллерсона, которая состоится в ближайшее воскресенье, 9 июля.

Как сообщается на сайте Госдепа, Тиллерсон будет сопровождать президента США Дональда Трампа в поездке в Гамбург на саммит G20, после чего отправится в Киеве.

"9 июля Тиллерсон совершит свой первый официальный визит в Киев, где встретится с президентом Порошенко и с молодыми реформаторами из правительства и гражданского общества. Секретарь подтвердит приверженность Америки суверенитету и территориальной целостности Украины, одновременно поощряя правительство Украины продолжать осуществление реформ, которые укрепили бы экономическую, политическую и военную устойчивость Украины", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что после Украины Тиллерсон отправится в Стамбул, где на протяжении двух дней будет проводить встречи с руководством этой страны.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне стало известно, что президент Украины Петр Порошенко встретится с Тиллерсоном 9 июля в Киеве.

Также в СМИ появилась информация о том, что визит главы Госдепа будет очень коротким – буквально два-три часа.

Источник: korrespondent.net
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