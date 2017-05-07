Меркель о саммите G20: Без Киева решений не будет

Сегодня вечером президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба украинского лидера.

Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе и скоординировали позицию по реализации Минских договоренностей в контексте подготовки к саммиту G20 в Гамбурге и, в частности, встречи Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным.

"Ангела Меркель заверила Петра Порошенко, что во время встречи ничего о судьбе Украины без Украины решаться не будет", – подчеркивается в сообщении.

Также Порошенко и Меркель подчеркнули необходимость продолжения "активных контактов в Нормандской формате с целью возвращения России в логику выполнения Минских договоренностей".

Как сообщал Корреспондент.net, 8 июля в Гамбурге Меркель, Макрон и Путин обсудят ситуацию в Украине. Их встреча пройдет в формате рабочего завтрака.

Напомним, Меркель упомянула Украину в своей предвыборной программе, отметив, что "территориальная целостность Украины поставлена под вопрос из-за российской агрессии".

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Источник: korrespondent.net