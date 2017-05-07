Украина готовится отражать массированные удары с воздуха

Украина впервые начала подготовку зенитно-ракетных подразделений к отражению серии массированных ударов противника с воздуха. Об этом заявил в интервью начальник зенитно-ракетных войск Воздушных сил ВСУ Дмитрий Карпенко, передает пресс-служба Минобороны.

"Важным в нынешнем процессе боевой подготовки является то, что мы начали готовить зенитные ракетные подразделения к отражению серии массированных ударов противника с воздуха. Такое не практиковалось с 1992 года", – сказал Карпенко.

Он сообщил, что в текущем году планируется провести около 120 командно-штабных, тактических учений и занятий зенитно-ракетных подразделений. Состоятся также три тактических учения с боевой стрельбой. В частности, уже в июле на полигоне Шабла в Болгарии пройдут совместные болгарско-украинские учения подразделений противовоздушной обороны с боевой стрельбой.

Также в текущем году в Херсонской области будут проведены контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет, а также состоятся тактические учения с боевой стрельбой подразделений из ЗРК Бук-М1.

Карпенко заверил, что на сегодняшний день Украина достаточно защищена от ударов противника с воздуха. По его словам, сейчас в районе проведения АТО находится мощная группировка зенитно-ракетных войск, способная отразить массированную атаку авиации и крылатых ракет противника.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина возвращает себе позиции ракетной державы.

Напомним, 1 декабря 2016 года Украина провела ракетные стрельбы в районе Крыма. Всего было выполнено 16 пусков ракет. Военные утверждали, что все ракеты достигли целей.

Источник: korrespondent.net