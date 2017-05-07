Янукович отказался участвовать в суде против него

Экс-президент Украины Виктор Янукович объявил в эфире программы Время на российском Первом канале, что не желает участвовать в судебном процессе в Украине по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов, передает Интерфакс-Украина.

"Я не хочу принимать участия в якобы состязательном процессе, итог которого заранее определен. Я принял решение отозвать из процесса своих защитников, в их квалификации сомнений нет, но в стране уничтоженного правосудия адвокаты бессильны", − заявил Янукович.

Он подчеркнул, что украинские власти любой ценой будут стремиться обвинить его во "всех прошлых, нынешних и будущих бедах Украины".

"Это не суд, а чистой воды профанация. Для моего осуждения в кратчайшие сроки под давлением лично гражданина Порошенко были приняты специальные законы о заочном осуждении. Это прямое нарушение Европейской конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод. Кроме этого на мои заявления о требовании предоставления мне возможности принять участие в судебном процессе в режиме видеоконференции мне было отказано", − заявил Янукович.

Напомним, дело о госизмене экс-президента Украины было передано в суд 14 марта.

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Источник: korrespondent.net