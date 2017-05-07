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05. 07. 2017

Янукович отказался участвовать в суде против него

 
Экс-президент Украины Виктор Янукович объявил в эфире программы Время на российском Первом канале, что не желает участвовать в судебном процессе в Украине по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов, передает Интерфакс-Украина.
 
"Я не хочу принимать участия в якобы состязательном процессе, итог которого заранее определен. Я принял решение отозвать из процесса своих защитников, в их квалификации сомнений нет, но в стране уничтоженного правосудия адвокаты бессильны", − заявил Янукович.
 
Он подчеркнул, что украинские власти любой ценой будут стремиться обвинить его во "всех прошлых, нынешних и будущих бедах Украины".
 
"Это не суд, а чистой воды профанация. Для моего осуждения в кратчайшие сроки под давлением лично гражданина Порошенко были приняты специальные законы о заочном осуждении. Это прямое нарушение Европейской конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод. Кроме этого на мои заявления о требовании предоставления мне возможности принять участие в судебном процессе в режиме видеоконференции мне было отказано", − заявил Янукович.
 
Напомним, дело о госизмене экс-президента Украины было передано в суд 14 марта.
 
В ГПУ огласили все уголовные дела против Януковича
 

Источник: korrespondent.net
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