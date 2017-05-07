МИД Украины вызвал посла Польши из-за слов Ващиковского о Бандере

В Министерстве иностранных дел Украины выразили разочарование послу Польши в Украине Яну Пекло в связи с недавними высказываниями польского министра иностранных дел Витольда Ващиковского относительно Украины, передает пресс-служба ведомства.

"5 июля 2017 года Посол Республики Польша в Украине Ян Пекло был приглашен в МИД Украины в связи с высказываниями Министра иностранных дел Республики Польша Витольда Ващиковского относительно Украины в интервью для еженедельника "W sieci" 03.07.2017 г.", − говорится в сообщении.

В ходе встречи польскому дипломату было отмечено, что в Украине с разочарованием восприняли недавние высказывания главы внешнеполитического ведомства Польши относительно Украины.

"Украинская сторона убеждена, что совместными усилиями, в том числе с дружественной Польшей, мы должны строить общее европейское будущее, а не ставить друг другу условия", − отмечается в сообщении МИД.

В ведомстве обратили внимание на некоректность высказываний Ващиковського касательно ситуации на Востоке Украины и подчеркнули необходимость более сдержанного подхода польского политикума к трагическим и спорным страницам совместного исторического прошлого.

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили готовность к дальнейшему развитию равноправного и конструктивного взаимодействия с Польшей в духе взаимного понимания и уважения.

Напомним, Ващиковский заявил, что Польша наложит вето на потенциальное вступление Украины в Евросоюз, если не будут решены исторические вопросы и вопросы прав меньшинств.

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Источник: korrespondent.net