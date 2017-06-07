Лента RSS
Подписаться на ленту
06 июля 2017, четверг, 01:50
+19°C
Завтра +19°C
+19°C
Завтра +19°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,22
06. 07. 2017

Трамп прибыл в Польшу с визитом

Президент США Дональд Трамп прибыл с визитом в Польшу вечером 5 июля, передает РИА Новости.

Отмечается, что официальные мероприятия, связанные с визитом, начнутся в четверг, 6 июля, а в пятницу утром, стартует серия встреч Трампа с руководством Польши. В частности, состоится разговор американского лидера с польским президентом Анджеем Дудой в формате один на один, а после пройдут переговоры в составе делегаций.

Вслед за этим Трамп примет участие в саммите стран Трехморья, присутствие на котором подтвердили десять руководителей стран Центральной Европы, Балтии и Балкан. 
 
Заключительным мероприятием визита станет выступление Трампа на площади Красиньских возле памятника Варшавского восстания.
 
Польские чиновники не скрывают, что один из главных вопросов, который они хотели бы поднять в ходе встреч с американским лидером, касается безопасности, в частности присутствия на территории страны войск НАТО и США.
 
Ранее сообщалось, что Трамп обсудит с Дудой ситуацию на Донбассе.
 
США впервые доставили сжиженный газ в Польшу

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Отец с сыном заходят в бар. Бармен:

- Какой милый ребёнок, сколько ему?

- Рюмки хватит...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.