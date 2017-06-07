Трамп прибыл в Польшу с визитом

Президент США Дональд Трамп прибыл с визитом в Польшу вечером 5 июля, передает РИА Новости.

Отмечается, что официальные мероприятия, связанные с визитом, начнутся в четверг, 6 июля, а в пятницу утром, стартует серия встреч Трампа с руководством Польши. В частности, состоится разговор американского лидера с польским президентом Анджеем Дудой в формате один на один, а после пройдут переговоры в составе делегаций.

Вслед за этим Трамп примет участие в саммите стран Трехморья, присутствие на котором подтвердили десять руководителей стран Центральной Европы, Балтии и Балкан.

Заключительным мероприятием визита станет выступление Трампа на площади Красиньских возле памятника Варшавского восстания.

Польские чиновники не скрывают, что один из главных вопросов, который они хотели бы поднять в ходе встреч с американским лидером, касается безопасности, в частности присутствия на территории страны войск НАТО и США.

Ранее сообщалось, что Трамп обсудит с Дудой ситуацию на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net