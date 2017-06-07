Тиллерсон представит взгляд на конфликт в Украине

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в рамках визита в Киев 9 июля представит украинскому президенту Петру Порошенко свой взгляд на конфликт на востоке Украины, а также попытается собрать больше информации по этому вопросу, сообщил высокопоставленный чиновник Госдепартамента.

"Госсекретарь формирует свой собственный взгляд и также собирает информацию о том, каким наилучшим образом США могут быть вовлечены в реализацию Минских соглашений", − заявил он на брифинге 5 июля.

Представитель американского внешнеполитического ведомства также рассказал, что Вашингтон полностью поддерживает Минские соглашения, не видит им альтернативы а также рассматривает варианты поддержки "нормандского формата" и Минских соглашений.

"Все члены "нормандского формата" − Франция, Германия, Украина и Россия − выразили свое желание иметь такого партнера, как США, в переговорах. Не как члена "нормандского формата", но как поддержку этого формата", − подчеркнул дипломат.

Говоря о возможном назначении спецпредставителя США в "нормандском формате", он сообщил, что США рассматривают любые варианты, где могут быть полезными.

Напомним, во время рабочей поездки в США президент Украины провел встречу с главой Госдепа, на которой была достигнута договоренность продолжить консультации по мирному урегулированию на Донбассе.

В Киев приедут главы Госдепа, НАТО и ООН

Источник: korrespondent.net