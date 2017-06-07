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06. 07. 2017

Тиллерсон представит взгляд на конфликт в Украине

 
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в рамках визита в Киев 9 июля представит украинскому президенту Петру Порошенко свой взгляд на конфликт на востоке Украины, а также попытается собрать больше информации по этому вопросу, сообщил высокопоставленный чиновник Госдепартамента.
 
"Госсекретарь формирует свой собственный взгляд и также собирает информацию о том, каким наилучшим образом США могут быть вовлечены в реализацию Минских соглашений", − заявил он на брифинге 5 июля.
 
Представитель американского внешнеполитического ведомства также рассказал, что Вашингтон полностью поддерживает Минские соглашения, не видит им альтернативы а также рассматривает варианты поддержки "нормандского формата" и Минских соглашений.
 
"Все члены "нормандского формата" − Франция, Германия, Украина и Россия − выразили свое желание иметь такого партнера, как США, в переговорах. Не как члена "нормандского формата", но как поддержку этого формата", − подчеркнул дипломат.
 
Говоря о возможном назначении спецпредставителя США в "нормандском формате", он сообщил, что США рассматривают любые варианты, где могут быть полезными.
 
Напомним, во время рабочей поездки в США президент Украины провел встречу с главой Госдепа, на которой была достигнута договоренность продолжить консультации по мирному урегулированию на Донбассе.
 
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Источник: korrespondent.net
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