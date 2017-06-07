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06. 07. 2017

СМИ: Россия в обход санкций доставила в Крым турбины Siemens

 
Россия в обход санкций ЕС доставила в аннексированный Крым турбины для электростанций, изготовленные немецкой компанией Siemens, пишет Reuters со ссылкой на источники.
 
Отмечается, что РФ доставила турбины для изготовления электроэнергии, произведенные немецкой компанией Siemens в Крым − регион, на который наложены санкции Европейского Союза, запрещающие европейским фирмам поставлять энергетические технологии.
 
Как соощил один из источников агентства, две турбины были доставлены в Крым морем из России и предназначены для использования на электростанции в Севастополе. Он уточнил, что речь идет о газовых турбинах SGT5-2000E, которые производятся только Siemens и ее дочерними компаниями.
 
Официальный представитель энергетического сектора Крыма, знакомый с проектом электростанций и сотрудником компании, участвующей в проекте, также подтвердил, что это турбины Siemens.
 
В свою очередь представитель Siemens в Мюнхене Вольфрам Трост отрицает факт поставки турбин в Крым.​
 
"Siemens не поставляла турбины в Крым и соблюдает все ограничения экспортного контроля", − заявил он.
 
В Минэнерго РФ отказалось от комментариев.
 
Напомним, в июне Евросоюз продлил на год санкции против России в связи с аннексией Крыма, которые включают запрет на экспорт ряда товаров и технологий на полуостров.
 
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Источник: korrespondent.net
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