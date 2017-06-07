СМИ: Россия в обход санкций доставила в Крым турбины Siemens

Россия в обход санкций ЕС доставила в аннексированный Крым турбины для электростанций, изготовленные немецкой компанией Siemens, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что РФ доставила турбины для изготовления электроэнергии, произведенные немецкой компанией Siemens в Крым − регион, на который наложены санкции Европейского Союза, запрещающие европейским фирмам поставлять энергетические технологии.

Как соощил один из источников агентства, две турбины были доставлены в Крым морем из России и предназначены для использования на электростанции в Севастополе. Он уточнил, что речь идет о газовых турбинах SGT5-2000E, которые производятся только Siemens и ее дочерними компаниями.

Официальный представитель энергетического сектора Крыма, знакомый с проектом электростанций и сотрудником компании, участвующей в проекте, также подтвердил, что это турбины Siemens.

В свою очередь представитель Siemens в Мюнхене Вольфрам Трост отрицает факт поставки турбин в Крым.​

"Siemens не поставляла турбины в Крым и соблюдает все ограничения экспортного контроля", − заявил он.

В Минэнерго РФ отказалось от комментариев.

Напомним, в июне Евросоюз продлил на год санкции против России в связи с аннексией Крыма, которые включают запрет на экспорт ряда товаров и технологий на полуостров.

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Источник: korrespondent.net