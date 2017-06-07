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06. 07. 2017

В парламент Венесуэлы ворвались сторонники Мадуро

 
В День независимости Венесуэлы десятки сторонников правительства и президента Венесуэлы Николаса Мадуро ворвались на территорию парламента, который контролируется оппозицией, передает BBC.
 
Между ворвавшимися людьми и депутатами произошла потасовка, в результате чего несколько законодателей и журналистов получили травмы. По данным местных СМИ, были ранены восемь человек.
 
Кроме того, вооруженные палками активисты стали запускать петарды в садах парламента. В то же время в другой части Каракаса президент Мадуро выступал на военном параде с речью, посвященной Дню независимости.
 
Напомним, парламент перешел под контроль оппозиционных депутатов в декабре 2015 года после очередных выборов. Сторонники Мадуро периодически устраивают протесты у национальной ассамблеи.
 
В последние три месяца по всей Венесуэле протестует оппозиция. Демонстрации сопровождаются столкновениями с полицией. В результате акций протеста погибли около 90 человек. Власти и оппозиция обвиняют друг друга в эскалации насилия.

Источник: korrespondent.net
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