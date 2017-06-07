В парламент Венесуэлы ворвались сторонники Мадуро

В День независимости Венесуэлы десятки сторонников правительства и президента Венесуэлы Николаса Мадуро ворвались на территорию парламента, который контролируется оппозицией, передает BBC.

Между ворвавшимися людьми и депутатами произошла потасовка, в результате чего несколько законодателей и журналистов получили травмы. По данным местных СМИ, были ранены восемь человек.

Кроме того, вооруженные палками активисты стали запускать петарды в садах парламента. В то же время в другой части Каракаса президент Мадуро выступал на военном параде с речью, посвященной Дню независимости.

Напомним, парламент перешел под контроль оппозиционных депутатов в декабре 2015 года после очередных выборов. Сторонники Мадуро периодически устраивают протесты у национальной ассамблеи. В последние три месяца по всей Венесуэле протестует оппозиция. Демонстрации сопровождаются столкновениями с полицией. В результате акций протеста погибли около 90 человек. Власти и оппозиция обвиняют друг друга в эскалации насилия.

Источник: korrespondent.net