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06. 07. 2017

Арабские страны продолжают блокаду Катара

 
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что четыре арабских государства продолжат экономический и политический бойкот, который ранее был предпринят в отношении Катара без дополнительных мер, передает Интерфакс.
 
"Блокада останется в силе", − отметил министр, выступая с речью по итогам встречи глав МИД арабских стран в Каире.
 
При этом аль-Джубейр подчеркнул, что ответ, который Доха предоставила на требования арабских стран, не содержит оснований для отмены блокады.
 
"Политический и экономический бойкот будет действовать до тех пор, пока Катар не изменит свою политику", − добавил он.
 
Ранее сегодня Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет выпустили совместное заявление, в котором выразили сожаление в связи с отказом Катара выполнять предъявленные ему требования.
 
Напомним, 5 июня крупнейшие арабские страны объявили о разрыве отношений с Катаром, обвинив его в финансировании терроризма и вмешательстве во внутренние дела соседних государств.
 
Позднее Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн выдвинули Дохе список из 13 требований, среди которых разрыв дипломатических отношения с Ираном, закрытие военной базы Турции на своей территории и ликвидация спутникового телеканала Al Jazeera.
 
Катар назвал эти требования нереалистичными и отказался их выполнять.

Источник: korrespondent.net
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