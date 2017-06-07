Арабские страны продолжают блокаду Катара

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что четыре арабских государства продолжат экономический и политический бойкот, который ранее был предпринят в отношении Катара без дополнительных мер, передает Интерфакс.

"Блокада останется в силе", − отметил министр, выступая с речью по итогам встречи глав МИД арабских стран в Каире.

При этом аль-Джубейр подчеркнул, что ответ, который Доха предоставила на требования арабских стран, не содержит оснований для отмены блокады.

"Политический и экономический бойкот будет действовать до тех пор, пока Катар не изменит свою политику", − добавил он.

Ранее сегодня Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет выпустили совместное заявление, в котором выразили сожаление в связи с отказом Катара выполнять предъявленные ему требования.

Напомним, 5 июня крупнейшие арабские страны объявили о разрыве отношений с Катаром, обвинив его в финансировании терроризма и вмешательстве во внутренние дела соседних государств.

Позднее Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн выдвинули Дохе список из 13 требований, среди которых разрыв дипломатических отношения с Ираном, закрытие военной базы Турции на своей территории и ликвидация спутникового телеканала Al Jazeera.

Катар назвал эти требования нереалистичными и отказался их выполнять.

Источник: korrespondent.net