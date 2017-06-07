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06. 07. 2017

США готовы применить военную силу против КНДР

 
Постпред США при ООН Никки Хейли заявила на заседании Совбеза ООН 5 июля, что Вашингтон готов задействовать все возможности, включая военную силу, чтобы изменить поведение КНДР, передает РИА Новости.
 
Напомним, в ночь на 4 июля Северная Корея осуществила очередной запуск баллистической ракеты.
 
"Соединенные Штаты готовы задействовать весь спектр возможностей для защиты себя и своих союзников. Одну из наших возможностей составляют вооруженные силы. Мы задействуем их, если будем должны, но мы бы предпочли не идти в этом направлении", − отметила постпред.
 
Также Хейли сообщила, что США намерены вводить санкции не только в отношении Северной Кореи, но и против всех стран, которые ведут бизнес с Пхеньяном.
 
"Мы не будем смотреть только на КНДР, мы будем смотреть на любую страну, которая решит вести бизнес с этим режимом-изгоем", − сказала Хейли.
 
Она отметила, что "большая задача по соблюдению санкций ООН ложится на Китай", на который приходится 90% торговли КНДР. Представитель США заверила, что "мы будем работать с Китаем, будем работать с любой страной, которая верит в мир". 
 
Хейли подчеркнула, что США пойдут "собственным путем" в отношении КНДР, если новые санкции не будут одобрены в Совбезом ООН и анонсировала проект резолюции в ответ на последние ракетные испытания Северной Кореи, которая будет представлена в ближайшее время.
 
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил намерение Северной Кореи разработать ракету, которая могла бы ударить по США.

Источник: korrespondent.net
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