США готовы применить военную силу против КНДР

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила на заседании Совбеза ООН 5 июля, что Вашингтон готов задействовать все возможности, включая военную силу, чтобы изменить поведение КНДР, передает РИА Новости.

Напомним, в ночь на 4 июля Северная Корея осуществила очередной запуск баллистической ракеты.

"Соединенные Штаты готовы задействовать весь спектр возможностей для защиты себя и своих союзников. Одну из наших возможностей составляют вооруженные силы. Мы задействуем их, если будем должны, но мы бы предпочли не идти в этом направлении", − отметила постпред.

Также Хейли сообщила, что США намерены вводить санкции не только в отношении Северной Кореи, но и против всех стран, которые ведут бизнес с Пхеньяном.

"Мы не будем смотреть только на КНДР, мы будем смотреть на любую страну, которая решит вести бизнес с этим режимом-изгоем", − сказала Хейли.

Она отметила, что "большая задача по соблюдению санкций ООН ложится на Китай", на который приходится 90% торговли КНДР. Представитель США заверила, что "мы будем работать с Китаем, будем работать с любой страной, которая верит в мир".

Хейли подчеркнула, что США пойдут "собственным путем" в отношении КНДР, если новые санкции не будут одобрены в Совбезом ООН и анонсировала проект резолюции в ответ на последние ракетные испытания Северной Кореи, которая будет представлена в ближайшее время.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил намерение Северной Кореи разработать ракету, которая могла бы ударить по США.

Источник: korrespondent.net