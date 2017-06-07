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06. 07. 2017

Ливийская армия освободила Бенгази от террористов

 
Командующий ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объявил 5 июля о полном освобождении от террористических группировок второго по значимости города Ливии − Бенгази, передает РИА Новости.
 
"Вооруженные силы сообщают вам радостную весть − об освобождении города Бенгази от терроризма. Бенгази полностью освобожден", − заявил Хафтар во время видеообращения, распространенного пресс-центром армии.
 
Отметим, ливийская армия под руководством маршала Хафтара вела операцию в Бенгази против боевиков группировок ИГ и "Аль-Каида" более двух лет. Военные сообщали ранее, что контролируют большинство районов города.
Напомним, в Ливии сейчас двоевластие − на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем.
 
Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.

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Ранее сообщалось, что 26 мая ВВС Египта нанесли удары по позициям террористов на ливийской территории в ответ на теракт против христиан-коптов.

Источник: korrespondent.net
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