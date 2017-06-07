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06. 07. 2017

В США еще не приняли решения об оружии для Украины

 
Представитель Госдепартамента США заявил вл время брифинга 5 июля, что администрация Белого дома находится в процессе принятия решения относительно предоставления Украине летального оружия оборонного характера в связи с российской агрессией на востоке страны, передает Укринформ.
 
"Мы не исключали бы, что предоставим такое оружие Украине, но мы пока не приняли решения в этом вопросе", − отметил представитель внешнеполитического ведомства в ответ на просьбу прокомментировать позицию американской стороны.
 
Журналисты напомнили ему, что в прошлом месяце в столице США с рабочим визитом находился президент Украины Петр Порошенко и поднимал этот вопрос во время встреч в Белом доме и Госдепартаменте.
 
"Переговоры президента Порошенко, когда он был здесь, в Вашингтоне, охватывали весь спектр сотрудничества в области безопасности между США и Украиной. Поэтому желание Украины нам хорошо известны, и наша позиция продолжает находиться в стадии принятия решения", − отметил представитель Госдепа.
 
Ранее сообщалось, что в ходе поездки Порошенко в Вашингтон не было достигнуто конкретных соглашений о предоставлении американской стороной оружия Киеву.
 
Парубий: В США открыт вопрос оружия для Украины

Источник: korrespondent.net
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