В США еще не приняли решения об оружии для Украины

Представитель Госдепартамента США заявил вл время брифинга 5 июля, что администрация Белого дома находится в процессе принятия решения относительно предоставления Украине летального оружия оборонного характера в связи с российской агрессией на востоке страны, передает Укринформ.

"Мы не исключали бы, что предоставим такое оружие Украине, но мы пока не приняли решения в этом вопросе", − отметил представитель внешнеполитического ведомства в ответ на просьбу прокомментировать позицию американской стороны.

Журналисты напомнили ему, что в прошлом месяце в столице США с рабочим визитом находился президент Украины Петр Порошенко и поднимал этот вопрос во время встреч в Белом доме и Госдепартаменте.

"Переговоры президента Порошенко, когда он был здесь, в Вашингтоне, охватывали весь спектр сотрудничества в области безопасности между США и Украиной. Поэтому желание Украины нам хорошо известны, и наша позиция продолжает находиться в стадии принятия решения", − отметил представитель Госдепа.

Ранее сообщалось, что в ходе поездки Порошенко в Вашингтон не было достигнуто конкретных соглашений о предоставлении американской стороной оружия Киеву.