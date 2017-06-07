ДТП в Центральноафриканской республике: около 80 жертв

В Центральноафриканской республике в результате крупного ДТП погибли, по меньшей мере, 78 человек, передает Reuters со ссылкой на местных медиков.

Отмечается, что грузовик, в кузове которого торговцы ехали на рынок, перевернулся неподалеку от города Бамбари. По предварительным данным, причиной аварии стала перегрузка транспортного средства.

По информации главного врача местной больницы Чамберлайна Бамы, на данный момент точно известно о 78 погибших и 72 раненых.

Около 50 человек погибли в ходе столкновений в ЦАР

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Зимбабве погибли 45 человек.

Источник: korrespondent.net