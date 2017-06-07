Лента RSS
Подписаться на ленту
06 июля 2017, четверг, 06:22
+19°C
Завтра +19°C
+19°C
Завтра +19°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,22
06. 07. 2017

Тиллерсон озвучил детали встречи Путина и Трампа

 
Президент США Дональд Трамп на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным намерен обсудить ситуацию в Сирии, сообщил в среду госсекретарь Рекс Тиллерсон.
 
"Прежде чем отправиться на саммит G20 в Гамбурге я бы хотел прокомментировать нынешнюю ситуацию в Сирии, которую президент (Дональд Трамп − ред.) будет обсуждать на встрече с российским президентом Путиным", − уточнил Тиллерсон.
 
По словам госсекретаря, "прежде всего, все стороны в Сирии должны обеспечить стабильность на месте".
 
"Если мы не достигнем стабильности в Сирии, наш прогресс в победе над "Исламским государством" может быть незавершенным. Во-вторых, стороны должны работать в рамках политического процесса, чтобы достичь урегулирования, которое показывает путь вперед сирийскому народу. Наконец, Россия несет особую ответственность за помощь в этих усилиях", – заявил глава Госдепа.
 
Напомним, в Белом доме подтвердили встречу Трампа и Путина в пятницу, 7 июля во время саммита G20 в Гамбурге.
 
В Кремле рассказали, что обсудят Путин и Трамп

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Отец с сыном заходят в бар. Бармен:

- Какой милый ребёнок, сколько ему?

- Рюмки хватит...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.