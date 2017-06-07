Тиллерсон озвучил детали встречи Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп на предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным намерен обсудить ситуацию в Сирии, сообщил в среду госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"Прежде чем отправиться на саммит G20 в Гамбурге я бы хотел прокомментировать нынешнюю ситуацию в Сирии, которую президент (Дональд Трамп − ред.) будет обсуждать на встрече с российским президентом Путиным", − уточнил Тиллерсон.

По словам госсекретаря, "прежде всего, все стороны в Сирии должны обеспечить стабильность на месте".

Напомним, в Белом доме подтвердили встречу Трампа и Путина в пятницу, 7 июля во время саммита G20 в Гамбурге. В Кремле рассказали, что обсудят Путин и Трамп "Если мы не достигнем стабильности в Сирии, наш прогресс в победе над "Исламским государством" может быть незавершенным. Во-вторых, стороны должны работать в рамках политического процесса, чтобы достичь урегулирования, которое показывает путь вперед сирийскому народу. Наконец, Россия несет особую ответственность за помощь в этих усилиях", – заявил глава Госдепа.

Источник: korrespondent.net