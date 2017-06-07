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06. 07. 2017

В Нацполиции создали Полицейскую академию

 
Председатель Национальной полиции Сергей Князев сообщил в Facebook, что вместе с руководителем Департамента кадрового обеспечения подписал приказ и утвердил соответствующее положение о создании Полицейской академии Национальной полиции Украины. 
 
По его словам, Полицейская академия Нацполиции будет находиться в Киеве по улице Народного ополчения, 9. Первый набор составит 500 полицейских, а в дальнейшем планируют принять 1-1,2 тысячи курсантов.
 
Князев подчеркнул, что целью создания Академии является "уменьшение количества брака во время самой тяжелой процедуры − кадрового отбора".
 
"Со временем граждане перестанут видеть при общении с полицией бездушных, малообразованных, незаинтересованных в конечном результате и немотивированных чиновников в полицейской форме", − отметил глава Нацполиции.
 
 
В Киеве заработала новая водная полиция
 
Ранее Князев рассказал, что первые дорожные полицейские патрули, которые будут работать на трассах, появятся в сентябре этого года.

Источник: korrespondent.net
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