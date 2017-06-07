В Нацполиции создали Полицейскую академию

Председатель Национальной полиции Сергей Князев сообщил в Facebook, что вместе с руководителем Департамента кадрового обеспечения подписал приказ и утвердил соответствующее положение о создании Полицейской академии Национальной полиции Украины.

По его словам, Полицейская академия Нацполиции будет находиться в Киеве по улице Народного ополчения, 9. Первый набор составит 500 полицейских, а в дальнейшем планируют принять 1-1,2 тысячи курсантов.

Князев подчеркнул, что целью создания Академии является "уменьшение количества брака во время самой тяжелой процедуры − кадрового отбора".

"Со временем граждане перестанут видеть при общении с полицией бездушных, малообразованных, незаинтересованных в конечном результате и немотивированных чиновников в полицейской форме", − отметил глава Нацполиции.

В Киеве заработала новая водная полиция

Ранее Князев рассказал, что первые дорожные полицейские патрули, которые будут работать на трассах, появятся в сентябре этого года.