РФ и Китай против военного решения проблемы КНДР

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков заявил на заседании заседании Совбеза, что Россия считает неприемлемой возможность применения военных мер для решения проблем на Корейском полуострове.

"Возможность применения военных мер для решения проблем Корейского полуострова должна быть исключена", − отметил он.

Также Россия выступила против размещения на полуострове комплексов противоракетной обороны THAAD.

Сафронков по этому поводу заявил, что "THAAD наносит серьезный ущерб интересам стратегической безопасности региональных государств, включая Россию и Китай".

США и Южная Корея провели совместные испытания ракет

Постпред Китая при ООН Лю Цзеи также заявил о невозможности реагировать на ситуацию на Корейском полуострове военными мерами.



"Китай всегда твердо выступал против беспорядков и конфликтов на полуострове. Нельзя рассматривать использование военных средств как средство решения проблемы", − подчеркнул он.



На заседании Совбеза Сафронков призвал все страны поддержать совместную инициативу России и Китая по урегулированию ситуации в Северной Корее.

"Стороны предлагают: КНДР в качестве добровольного политического решения объявить мораторий на испытания ядерных взрывных устройств и тестовые пуски баллистических ракет, а США и Республике Корея соответственно воздерживаться от проведения крупномасштабных совместных учений", − говорится в тексте совместного заявления внешнеполитических ведомств.