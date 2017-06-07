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06. 07. 2017

СМИ: Окружению Трампа неясно, как он поведет себя на встрече с Путиным

 
Окружениепрезидента США Дональда Трампа обеспокоено тем, что до сих пор неясно, как действующий президент США поведет себя во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным, пишет The New York Times.
 
"Президент Трамп неоднократно был проинформирован. Советники предупреждали его в сети про потенциальные риски, сложные проблемы и дипломатические трудности", − говорится в статье.
 
Однако несмотря на все эти меры даже приближенные помощники Трампа точно не знают, "что он решит сказать или сделать, когда встретится с Путиным на этой неделе.
 
Отмечается, что запланированная на 7 июля встреча Трампа с Путиным, по большому счету, является необходимой, учитывая критические противоречия между США и Россией. Но это также дипломатический и политический риск для президента США на фоне проведения целого ряда расследований в отношении возможных связей его кампании с россиянами, а также готовности самого Трампа персонально выступить против военных преступлений Москвы и вмешательство РФ в избирательный процесс в США.
 
При этом сам Трамп не беспокоится о результатах встречи с Путиным.
 
"Он сказал помощникам, что больше обеспокоен позицией немецкого канцлера Ангелы Меркель и других лидеров относительно его решения выйти из Парижского климатического соглашения и его жесткой линии в отношении иммиграции", − указывает издание и подчеркивает, что Путин точно будет готов к встрече, так как его называют мастером манипуляций.
 
Напомним, Трамп и Путин встретятся в пятницу, 7 июля во время саммита G20 в Гамбурге.
 
Глава Госдепа Рекс Тиллерсон сообщил, что одной из тем разговора лидеров будет конфликт в Сирии. А в Кремле ранее заявили, что США поднимут также тему Украины.

Источник: korrespondent.net
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