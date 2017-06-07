Итоги 05.07: Трамп в Польше, Янукович против суда

Янукович отказался участвовать в судебном процессе против него

Экс-президент Украины Виктор Янукович объявил, что не желает участвовать в судебном процессе в Украине по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

Он подчеркнул, что украинские власти любой ценой будут стремиться обвинить его во "всех прошлых, нынешних и будущих бедах Украины" и назвал суд "чистой воды профанацией".

Трамп прибыл в Польшу с визитом

Президент США Дональд Трамп прибыл в Польшу. Официальные мероприятия, связанные с визитом, начнутся в четверг, 6 июля. А в пятницу утром стартует серия встреч Трампа с руководством страны, в частности, с польским президентом Анджеем Дудой.

Также американский лидер примет участие в саммите стран Трехморья, присутствие на котором подтвердили десять руководителей стран Центральной Европы, Балтии и Балкан.

Украина опередила Россию в рейтинге развития

По данным исследования Индекс социального развития-2017 американской неправительственной организации Social Progress Imperative, подготовленного при поддержке Deloitte, Украина улучшила показатели в рейтинге уровня жизни и вошла в группу стран с развитием выше среднего.

В нынешнем году Украина заняла 64 место в рейтинге из 128 стран и опередила Россию, у которой 67 место. Лидерами рейтинга стали Дания и Финляндия.

В ОБСЕ предложили признать Россию оккупантом

Комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ подготовил проект резолюции, в котором Россия признается оккупантом. Авторы документа призывают Россию отменить аннексию Крыма и соблюдать договоренности по Донбассу.

В частности, признается, что "определенные районы Донецкой и Луганской областей" находятся под контролем "российских гибридных сил".

Россия продлила ответные санкции против Украины

Правительство России продлило срок действия санкций в отношении ряда стран, установивших санкции против РФ.

С 1 января по 31 декабря 2018 года вводится запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых, в частности, является Украина.

Провалились переговоры по зонам деэскалации в Сирии

Россия, Турция и Иран на переговорах в Астане не смогли согласовать детали договоренности о выполнении меморандума о зонах деэскалации в Сирии.

Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев сообщил, что стороны не смогли достичь единодушия по таким вопросам, как определение границ четырех зон деэскалации и меры обеспечения безопасности на территории этих зон.

В парламенте не поддержали обвинения против Лозового

Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады не поддержал снятие неприкосновенности с народного депутата от Радикальной партии Андрея Лозового.

Комитет признал представление генпрокурора Юрия Луценко о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности Лозового законно мотивированным, однако недостаточно обоснованным. Решение комитета направлено председателю Верховной Рады Андрею Парубию.

В Лондоне состоялись переговоры премьер-министров Украины и Великобритании

В ходе визита в Лондон премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина инициирует начало переговоров о создании зоны свободной торговли с Великобританией после Brexit. По его мнению, учитывая решение Великобритании о выходе из ЕС, нужно говорить о новых принципах экономического сотрудничества с Лондоном.

Россия применила новейшие ракеты против ИГИЛ

В Минобороны РФ сообщили, что стратегические бомбардировщики Ту-95МС нанесли удар новейшими крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов ИГИЛ на границе провинций Хама и Хомс в Сирии. Утверждается, что в результате удара были уничтожены три крупных склада вооружений и боеприпасов, а также командный пункт террористов в районе города Акербат.

Источник: korrespondent.net