Лента RSS
Подписаться на ленту
06 июля 2017, четверг, 07:55
+19°C
Завтра +19°C
+19°C
Завтра +19°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,22
06. 07. 2017

Итоги 05.07: Трамп в Польше, Янукович против суда

 
Янукович отказался участвовать в судебном процессе против него
 
Экс-президент Украины Виктор Янукович объявил, что не желает участвовать в судебном процессе в Украине по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.
 
Он подчеркнул, что украинские власти любой ценой будут стремиться обвинить его во "всех прошлых, нынешних и будущих бедах Украины" и назвал суд "чистой воды профанацией".
 
Трамп прибыл в Польшу с визитом
 
Президент США Дональд Трамп прибыл в Польшу. Официальные мероприятия, связанные с визитом, начнутся в четверг, 6 июля. А в пятницу утром стартует серия встреч Трампа с руководством страны, в частности, с польским президентом Анджеем Дудой.
 
Также американский лидер примет участие в саммите стран Трехморья, присутствие на котором подтвердили десять руководителей стран Центральной Европы, Балтии и Балкан. 
 
Украина опередила Россию в рейтинге развития
 
По данным исследования Индекс социального развития-2017 американской неправительственной организации Social Progress Imperative, подготовленного при поддержке Deloitte, Украина улучшила показатели в рейтинге уровня жизни и вошла в группу стран с развитием выше среднего. 
 
В нынешнем году Украина заняла 64 место в рейтинге из 128 стран и опередила Россию, у которой 67 место. Лидерами рейтинга стали Дания и Финляндия.
 
В ОБСЕ предложили признать Россию оккупантом
 
Комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ подготовил проект резолюции, в котором Россия признается оккупантом. Авторы документа призывают Россию отменить аннексию Крыма и соблюдать договоренности по Донбассу.
 
В частности, признается, что "определенные районы Донецкой и Луганской областей" находятся под контролем "российских гибридных сил".
 
Россия продлила ответные санкции против Украины
 
Правительство России продлило срок действия санкций в отношении ряда стран, установивших санкции против РФ.
 
С 1 января по 31 декабря 2018 года вводится запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых, в частности, является Украина.
 
Провалились переговоры по зонам деэскалации в Сирии
 
Россия, Турция и Иран на переговорах в Астане не смогли согласовать детали договоренности о выполнении меморандума о зонах деэскалации в Сирии.
 
Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев сообщил, что стороны не смогли достичь единодушия по таким вопросам, как определение границ четырех зон деэскалации и меры обеспечения безопасности на территории этих зон.
 
В парламенте не поддержали обвинения против Лозового
 
Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады не поддержал снятие неприкосновенности с народного депутата от Радикальной партии Андрея Лозового.
 
Комитет признал представление генпрокурора Юрия Луценко о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности Лозового законно мотивированным, однако недостаточно обоснованным. Решение комитета направлено председателю Верховной Рады Андрею Парубию.
 
В Лондоне состоялись переговоры премьер-министров Украины и Великобритании
 
В ходе визита в Лондон премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина инициирует начало переговоров о создании зоны свободной торговли с Великобританией после Brexit. По его мнению, учитывая решение Великобритании о выходе из ЕС, нужно говорить о новых принципах экономического сотрудничества с Лондоном.
 
Россия применила новейшие ракеты против ИГИЛ
 
В Минобороны РФ сообщили, что стратегические бомбардировщики Ту-95МС нанесли удар новейшими крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов ИГИЛ на границе провинций Хама и Хомс в Сирии. 
 
Утверждается, что в результате удара были уничтожены три крупных склада вооружений и боеприпасов, а также командный пункт террористов в районе города Акербат.
 

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Отец с сыном заходят в бар. Бармен:

- Какой милый ребёнок, сколько ему?

- Рюмки хватит...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.