Штаб АТО: Ситуация на Донбассе стабилизировалась

Пресс-центра штаба АТО сообщает, что за прошедшие сутки, 5 июля, 13 раз открывался огонь по оборонным укреплениям украинских армейцев. При этом боевики дважды применяли минометы.

"Однако, учитывая относительное снижение количества и интенсивности вражеских обстрелов, можно отметить тенденцию по стабилизации обстановки в районе проведения АТО", - говорится в сообщении.

На приморском направлении три раза обстреливали опорные пункты ВС Украины. В частности, дважды в районе Широкино и один раз вблизи Лебединского били в сторону наших позиций из гранатометов.

На донецком направлении наиболее активно нарушался режим прекращения огня. Запрещеное минскими соглашениями вооружение, а именно минометы калибра 120 мм, применялось один раз - в районе Песков. Остальные семь вооруженных провокаций на этом направлении были совершены оккупантами в пригороде Авдеевки, где враг методично в течение дня и ночью бил по позициям подразделений сил АТО из гранатометов различных модификаций, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, один раз - с зенитной установки.

На луганском направлении было зафиксировано меньше всего обстрелов. Утром и днем ​​не применялось оружия вообще. А уже вечером сначала из стрелкового оружия различных калибров обстреляли один из опорных пунктов вблизи Станицы Луганской. Несколько позже выпустили почти полдесятка 82-мм мин по защитникам Крымского.

В результате боевых действий один украинский воин получил ранения, еще один боец ​​сил АТО получил боевую травму.

Напомним, за сутки 4 июля в АТО зафиксировали 15 обстрелов.

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Источник: korrespondent.net