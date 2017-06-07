США могут присоединиться к нормандскому формату

Для поддержки позиции стран в реализации Минских соглашений могут присоединиться представители США. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель Государственного департамента США, сообщает пресс-центр ведомства.

Он отметил, что все члены "нормандского формата" выразили желание иметь во время переговоров представителей США, с которыми они могут работать не как с членами "формата", а как со стороной, которая будет оказывать важную поддержку этим переговорам и сотрудничеству с этими странами, когда они обсуждают реализацию Минских соглашений.

"Таким образом, все четыре из стран поддерживают участие США в этом, и в настоящее время мы рассматриваем вопрос о том, как лучше всего поддерживать "нормандский формат" и переговоры в Минске", - подчеркнул представитель Госдепа.

Напомним, ранее сообщалось, что в США еще не приняли решение об оружии для Украины.

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Источник: korrespondent.net