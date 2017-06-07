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06. 07. 2017

При наводнении в Японии без вести пропали 15 человек

Как минимум 15 человек числятся пропавшими без вести в результате наводнения на юге Японии, которое вызвано ливневыми дождями, сообщает Интерфакс.

Как заявил на пресс-конференции генсек японского кабинета министров Есихидэ Суга, "поступают многочисленные сообщения о людях, которых не могут найти".

Он проинформировал, что к борьбе со стихией привлечены около 7,5 тыс. военнослужащих, работников полиции и спасателей. В готовности к срочным вылетам находятся 40 вертолетов.

Исполняющий обязанности главы правительства (в связи с отъездом премьер-министра Синдзо Абэ на саммит G20) вице-премьер Японии Таро Асо объявил, что на острове Кюсю сложилась "чрезвычайная ситуация".

Значительный ущерб нанесен инфраструктурным объектам, дорогам, жилым и другим постройкам. Часть жителей оказались блокированными водой. Пока власти не могут подсчитать сумму ущерба от стихийного бедствия.

Метеорологи предупреждают о возможном ухудшении ситуации из-за продолжения ливней вплоть до пятницы включительно, возможном сходе оползней, разливах рек.

К настоящему моменту предупреждения о необходимости эвакуироваться получили более 550 тыс. жителей префектур Фукуока и Оита.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае от наводнения пострадали более 220 тысяч человек.

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Источник: korrespondent.net
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