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06. 07. 2017

Янукович хочет возвращения Крыма в состав Украины

Виктор Янукович выразил надежду, что Крым вернется под контроль Киева. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, сообщают РИА Новости.

"Я бы хотел, чтобы Крым вернулся в состав Украины, но это будет зависеть от жителей Крыма", - сказал он.

По словам экс-президента, "трусливая власть" Украины не противостояла воссоединению полуострова с Россией, потому что понимала, что "там они получат по зубам".

"Все, что произошло в Крыму - это тот случай, который говорит многим безответственным политикам, как нельзя относиться к народу и пренебрегать мнением народа. Крым, который бы перешел под управление радикалов, нес угрозы крымскому населению - в этом ни у кого не было сомнений. Решение крымчан было предсказуемо. Мы всегда знали, что там были пророссийские настроения", - добавил Янукович.

Напомним, ранее Янукович отказался участвовать в суде против него.

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Источник: korrespondent.net
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