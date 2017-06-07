На Одесчине горело грузовое судно

Грузовое судно, которое находилось в водной акватории реки Дунай в ожидании ремонта, загорелось вечером 5 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в четверг.

"В службу спасения "101" поступило сообщение, что в г. Килия на территории Килийского Судостроительный-судоремонтного завода произошло задымление в кормовой части грузового судна, находящегося в водной акватории реки Дунай в ожидании ремонта", - сказано в сообщении.

К месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения. Было установлено, что произошло возгорание надстройки на палубе площадью 250 кв. м. Пожар в 20:26 был локализован и в 22:10 полностью ликвидирован..

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Торецке горела шахта, есть пострадавшие.

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Источник: korrespondent.net