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06. 07. 2017

Китай: Археологи нашли останки необычно сильных и высоких людей

Китайские археологи обнаружили останки необычайно высоких и сильных людей, захороненных около 5 тыс. лет назад, сообщает  China Daily.

Раскопки проводились в восточной части страны недалеко от города Цзинань в провинции Шаньдун.

Замеры костей, взятых из захоронений, позволили предположить, что рост, по крайней мере,  одного человека составлял 190 см, ещё у нескольких - от 180 и выше. По словам руководителя школы истории и культуры Шаньдунского университета Фан Хуэя, такие выводы были сделаны, исходя из структуры кости.

Стоит отметить, что, по меркам того времени, люди с таким ростом в Китае были настоящими гигантами.

Останки принадлежат представителям культуры Луншань (цивилизации позднего неолита), которые жили в бассейне реки Хуанхэ.

Учёные предполагают, что древние жители были такими высокими благодаря обильному и разнообразному питанию. По словам Фан Хуэя, к тому времени люди уже разводили свиней, а основным урожаем было просо.

Также археологи отмечают, что останки высоких людей были найдены в больших могилах, возможно, потому, что они принадлежат людям высокого социального положения, которые имели доступ к лучшим продуктам питания.

Как сообщалось, вкитайской провинции Шаньси начала работать солнечная электростанция в форме панды.

Источник: korrespondent.net
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