Двух чиновников Укрзализныци задержали за $150 тысяч взятки

Руководителя и заместителя руководителя департаментов Укрзализныци задержали за вымогательство 150 тысяч долларов взятки. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook утром в четверг, 6 июля.

"Опять Укрзализныця. За вымогательство взятки в 150 тысяч долларов задержан начальник Департамента имущественных и земельных ресурсов А. Тимошенко и заместитель начальника юридического Департамента А.Ященко", – говорится в сообщении.

По его слова, сейчас правоохранителями проводятся обыски.

Напомним, 13 июня в Укрзализныце прошли обыски из-за растраты 12 миллионов гривен.

Источник: korrespondent.net