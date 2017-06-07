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06. 07. 2017

Двух чиновников Укрзализныци задержали за $150 тысяч взятки

Руководителя и заместителя руководителя департаментов Укрзализныци задержали за вымогательство 150 тысяч долларов взятки. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook утром в четверг, 6 июля.

"Опять Укрзализныця. За вымогательство взятки в 150 тысяч долларов задержан начальник Департамента имущественных и земельных ресурсов А. Тимошенко и заместитель начальника юридического Департамента А.Ященко", – говорится в сообщении.

По его слова, сейчас правоохранителями проводятся обыски.

Напомним, 13 июня в Укрзализныце прошли обыски из-за растраты 12 миллионов гривен.

Источник: korrespondent.net
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