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06. 07. 2017

Оппоненты Катара не договорились о санкциях

Альянс арабских государств в регионе Персидского залива не смог договориться о новых санкциях против Катара, который они обвиняют в поддержке террористических группировок и тесных связях с шиитским Ираном, сообщаетDW.

На встрече в Каире в среду, 5 июля, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн выразили разочарование реакцией Катара на их требования, но о введении новых штрафных мер против этого эмирата не объявили.

Негативный ответ на требования соседних государств свидетельствует о непредусмотрительности и несерьезном отношении к решению проблем, заявил глава МИД Египта Самех Шукри, подчеркнув, что каждое решение следует серьезно взвешивать. Участники каирской встречи, однако, предупредили, что дальнейшие санкции против Катара могут быть приняты в подходящее для этого время и в соответствии с нормами международного права.

Четыре арабских государства месяц назад разорвали дипломатические отношения с Катаром и объявили блокаду этого эмирата. На днях они выдвинули Катару ультиматум, срок которого истек в ночь на 5 июля. В числе прочего от Катара требуют ограничить отношения с шиитским Ираном, враждующим с Саудовской Аравией, и закрыть телеканал Аль-Джазира.

Катар категорически отверг все эти требования, назвав их неприемлемыми, нереалистичными и недопустимыми.

Источник: korrespondent.net
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