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06. 07. 2017

Суд предоставит Януковичу бесплатного адвоката

В Оболонском суде прошло очередное слушание по делу о госизмене Виктора Януковича.

Заседание продлилось всего 10 минут. На нем было заслушан видеоотрывок из интервью экс-президента российским СМИ. 

В нем он обвинил украинские власти в судилище над ним и отказался участвовать в заседаниях суда.

На это прокуратура ходатайствовала предоставить ему бесплатного защитника. Судьи согласились с доводами обвининения и назначили дату нового заседания. 

Следующее заседание пройдет 12 июля.

Напомним, ранее сообщалось, что суд не будет обращаться к РФ по делу Януковича.

Янукович хочет возвращения Крыма в состав Украины

Источник: korrespondent.net
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