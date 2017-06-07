В Турции задержали правозащитников Amnesty International

Правоохранительные органы Турции задержали главу турецкого отделения международной неправительственной правозащитной организации Amnesty International Идил Эсер, а также семь других правозащитников. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице организации в четверг, 6 июля.

Согласно сообщению, задержания были проведены накануне, когда Эсер и ее коллеги принимали участие в семинаре в Стамбуле. Полиция также задержала двух специалистов по цифровой безопасности и управлению информацией – подданного Швеции и гражданина Германии, проводивших семинар.

"Мы глубоко обеспокоены и потрясены тем, что некоторые из ведущих турецких правозащитников, включая главу Amnesty International в Турции, были задержаны в такой явно безосновательной манере", – заявил генеральный секретарь организации Салил Шетти.

Он добавил, что "это гротескное злоупотребление властью, которое подчеркивает опасности, с которыми правозащитники могут столкнуться в этой стране".

Ранее власти Турции арестовали главу отделения Amnesty International в этой стране Танера Кылыча.

Источник: korrespondent.net