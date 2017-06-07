Лента RSS
Подписаться на ленту
06 июля 2017, четверг, 12:27
+19°C
Завтра +19°C
+19°C
Завтра +19°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,22
06. 07. 2017

В Турции задержали правозащитников Amnesty International

Правоохранительные органы Турции задержали главу турецкого отделения международной неправительственной правозащитной организации Amnesty International Идил Эсер, а также семь других правозащитников. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице организации в четверг, 6 июля.

Согласно сообщению, задержания были проведены накануне, когда Эсер и ее коллеги принимали участие в семинаре в Стамбуле. Полиция также задержала двух специалистов по цифровой безопасности и управлению информацией – подданного Швеции и гражданина Германии, проводивших семинар.

"Мы глубоко обеспокоены и потрясены тем, что некоторые из ведущих турецких правозащитников, включая главу Amnesty International в Турции, были задержаны в такой явно безосновательной манере", – заявил генеральный секретарь организации Салил Шетти.

Он добавил, что "это гротескное злоупотребление властью, которое подчеркивает опасности, с которыми правозащитники могут столкнуться в этой стране".

Ранее власти Турции арестовали главу отделения Amnesty International в этой стране Танера Кылыча.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ну, эта... Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
- Уголовный кодекс?..

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.