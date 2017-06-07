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06. 07. 2017

Трамп обсудил с Дудой ситуацию в Украине

Президент США Дональд Трамп на переговорах со своим польским коллегой Анджеем Дудой обсудили Украину. Об этом сообщил польский президент на совместной пресс-конференции с главой США в Варшаве в четверг, 6 июля, сообщает корреспондент Европейской правды.

"Президент Трамп подчеркнул неизменность поддержки безопасности Польши. И мы благодарим за это", – сказал Дуда.

Он также подчеркнул, что во время встречи обсуждались экономические вопросы. "Мы подняли вопрос поставок сжиженного газа. Надеемся, что вскоре мы заключим долгосрочный контракт на поставку такого газа из США в Польшу", – добавил Дуда.

Комментируя контракты по продаже комплексов Patriot, Дуда выразил надежду, что они будут реализованы как можно скорее.

Напомним, визит Трампа в Польшу стартовал 5 июля. Американский президент примет участие в саммите стран Трехморья, присутствие на котором подтвердили десять руководителей стран Центральной Европы, Балтии и Балкан.

Источник: korrespondent.net
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