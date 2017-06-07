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06. 07. 2017

В Укрзализныце объяснили причину обысков в офисе

Укрзализныця уточнила, что сегодняшние обыски СБУ и прокуратуры в офисе компании связаны с расследованием уголовного дела по договору аренды земли в пгт Песковка Киевской обл., и пообещала способствовать проведению следственных действий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сейчас следователи прокуратуры Киева и работники СБУ проводят обыски в административном здании и ряде структурных подразделений общества. Правоохранителям предоставлен доступ в помещения и к документам... Обыски проводятся в соответствии с постановлением Днепровского районного суда г. Киев. Руководителей нескольких департаментов подозревают в сговоре касательно договора аренды земельного участка в пгт Песковка", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что надеются на объективное расследование дела.

"ПАО Укрзализныця надеется на объективность расследования уголовного производства от 15 марта 2017 г. и обращает внимание на то обстоятельство, что подозреваемый в заговоре заместитель начальника юридического департамента ПАО Укрзализныця назначен на эту должность только 1 июня 2017 г., а до этого вообще не работал в области железнодорожного транспорта", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 6 июля ГПУ также  сообщила, что за вымогательство взятки в 150 тысяч долларов задержаны два чиновника Укрзализныци.

Источник: korrespondent.net
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