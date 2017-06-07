МИД Британии: В Украине нерешительные реформы

Министр иностранных дел Британии Борис Джонсон выразил сомнение в готовности Украины к осуществлению решительных реформ. Об этом он сказал, открывая международную конференции по реформам в Украине в Лондоне в четверг, 6 июля.

"Я сейчас произнесу мантру, которую вы много раз слышали: Украина за три года после революции сделала больше, чем за десятилетие. Это так. Но есть все больше признаков того, что реформы становятся нерешительными", – заявил Джонсон, вспомнив, в частности, о проблемах в проведении судебной реформы и изменений в государственной службе.

Министр отметил, что есть шесть направлений, прогресс в которых наиболее важен для международных партнеров: это реформа избирательной системы, медицинская, судебная, пенсионная, реформа госслужбы и приватизация – и выразил надежду на успех преобразований в Украине.

В то же время ключевое значение, по его словам, имеет создание независимой и беспристрастной системы правосудия.

"Инвесторы будут делать бизнес в Украине, только если будут знать, что их контракты будут выполняться, и они могут рассчитывать на судебную защиту для их выполнения", – заявил Джонсон.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна инициирует начало переговоров о создании зоны свободной торговли с Великобританией после Brexit.

Источник: korrespondent.net