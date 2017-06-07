От кибератаки пострадали треть украинских банков

В Национальном банке Украины 5 июля провели рабочее совещание по анализу событий и мерам противодействия кибератаке, которая произошла в Украине на прошлой неделе, сообщает официальный сайт НБУ.

"В целом от действий злоумышленников пострадала треть украинских банков. На сегодня все эти банки почти полностью возобновили свою работу", - говорится в сообщении.

Заместитель директора Департамента безопасности Национального банка Антон Кудин рассказал, что все попытки кибератак на информационные системы Национального банка Украины нейтрализуются специалистами команды реагирования на киберинциденты.

Поэтому, и в этот раз информационные ресурсы Национального банка не пострадали. Всю прошлую неделю электронная инфраструктура Национального банка, в том числе система электронных платежей, которой пользуются банки, и внутренняя компьютерная сеть центрального банка функционировали в штатном режиме.

По его словам, Национальный банк осуществил масштабный анализ ситуации, возникшей в результате последней кибератаки, и обнаружил определенные закономерности.

В банковской системе Украины будет построена инновационная система информационной безопасности, основы которой изложены в проекте постановления Правления Национального банка Украины “Об утверждении Положения об организации мероприятий по обеспечению информационной безопасности в банковской системе Украины”.

“Последняя кибератака продемонстрировала, что украинскому банковскому сектору нужно тщательно проверить защиту своих информационных ресурсов и усилить безопасность электронной сети", – подчеркнул исполняющий обязанности председателя Национального банка Украины Яков Смолий.

Напомним, глобальная хакерская атака вируса-вымогателя Petya 27 июня поразила IT-системы компаний Украины и ряда других стран, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, банковский, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, сайты госорганов. 1 июля СБУ заявила, что установила причастность спецслужб России к атаке вируса.

4 июля департамент киберполиции, вместе со специалистами СБУ и городской прокуратуры прекратили второй этап кибератаки Petya.

5 июня Владимир Омелян заявил, что министерство инфраструктуры Украины понесло миллионные убытки из-за выхода из строя сотен рабочих мест и двух из шести серверов, вызванного кибератакой.

Эксперты антивирусной компании ESET заявили, что Petya A собирал уникальные коды предприятий (ЕГРПОУ), а также настройки прокси, логины и пароли зараженного приложения M.E.Doc.

Источник: korrespondent.net