В Закарпатской области горел пригородный поезд

В Закарпатской области загорелся пригородный поезд Тересва-Королево, на момент возникновения возгорания в нем находилось более 80 человек, сообщила пресс-служба местного управления ГосЧС.

Инцидент произошел сегодня около восьми утра на железнодорожном переезде в районе села Бороняво Хустского района. Как установили спасатели, в моторном отсеке поезда загорелось дизтопливо.

"На момент возникновения пожара в поезде находилось 80 пассажиров, машинист и его помощник. 65 человек самостоятельно покинули поезд, еще 15 были эвакуированы бойцами ГосЧС", - отмечается в сообщении.

Пожар был ликвидирован примерно за час. "Поврежденный поезд был доставлен на станцию Хуст. Движение по железной дороге полностью восстановлено. Пострадавших не было", - резюмируется в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что грузовое судно, которое находилось в водной акватории реки Дунай в ожидании ремонта, загорелось вечером 5 июля.

4 июля в Торецке горела шахта, есть пострадавшие.

Источник: korrespondent.net