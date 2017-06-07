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06. 07. 2017

В Закарпатской области горел пригородный поезд

В Закарпатской области загорелся пригородный поезд Тересва-Королево, на момент возникновения возгорания в нем находилось более 80 человек,  сообщила пресс-служба местного управления ГосЧС.

Инцидент произошел сегодня около восьми утра на железнодорожном переезде в районе села Бороняво Хустского района. Как установили спасатели, в моторном отсеке поезда загорелось дизтопливо.

"На момент возникновения пожара в поезде находилось 80 пассажиров, машинист и его помощник. 65 человек самостоятельно покинули поезд, еще 15 были эвакуированы бойцами ГосЧС", - отмечается в сообщении.

Пожар был ликвидирован примерно за час. "Поврежденный поезд был доставлен на станцию Хуст. Движение по железной дороге полностью восстановлено. Пострадавших не было", - резюмируется в сообщении.

 
 
 
 

Напомним, ранее сообщалось, что грузовое судно, которое находилось  в водной акватории реки Дунай в ожидании ремонта, загорелось вечером 5 июля.

4 июля  в Торецке горела шахта, есть пострадавшие.

Источник: korrespondent.net
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