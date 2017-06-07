Украина отказала в убежище оппозиционеру из РФ

Власти Украины отказали в предоставлении политического убежища российскому активисту и члену партии Яблоко Владимиру Егорову. Об этом сам активист сообщил Радио Свобода.

По словам оппозиционера, сотрудники Службы безопасности Украины вывезли его в нейтральную зону на границе с Россией, поскольку Киев не увидел причин для предоставления активисту убежища.

Егоров покинул Россию в середине июня после того, как его дом в городе Торопец Тверской области несколько раз поджигали неизвестные. Активист связывает нападения со своей оппозиционной и антикоррупционной деятельностью.

Напомним, ранее сообщалось, что семья из России попросила статус беженцев в Украине.

Источник: korrespondent.net