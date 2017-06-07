Лента RSS
Подписаться на ленту
06 июля 2017, четверг, 13:57
+19°C
Завтра +19°C
+19°C
Завтра +19°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,22
06. 07. 2017

Украина отказала в убежище оппозиционеру из РФ

Власти Украины  отказали в предоставлении политического убежища российскому активисту и члену партии Яблоко Владимиру Егорову. Об этом сам активист сообщил Радио Свобода.

По словам оппозиционера, сотрудники Службы безопасности Украины вывезли его в нейтральную зону на границе с Россией, поскольку Киев не увидел причин для предоставления активисту убежища.

Егоров покинул Россию в середине июня после того, как его дом в городе Торопец Тверской области несколько раз поджигали неизвестные. Активист связывает нападения со своей оппозиционной и антикоррупционной деятельностью.

Напомним, ранее сообщалось, что семья из России попросила статус беженцев в Украине.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ну, эта... Как называется та штука, где записаны все твои самые сокровенные мечты и желания?
- Уголовный кодекс?..

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

  • Да, это дань памяти людям, которые отдали жизни за независимость Беларуси, и демонстрация мощи нашей армии врагам 184 (30,8%)
  • Нет, это лишь напрасная трата бюджетных денег и порча дорог 394 (65,9%)
  • Мне все равно 20 (3,3%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.