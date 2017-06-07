Новая стратегия кибербезопасности ЕС включает помощь Украине

Новая стратегия кибербезопасности Евросоюза будет включать техническую помощь соседним странам, в том числе Украине. Об этом заявил заместитель председателя Европейской Комиссии по финансовой стабильности и финансовым услугам Валдис Домбровскис на конференции по вопросам реформ в Украине в Лондоне в четверг, 6 июля.

"Мы намерены помочь Украине в улучшении ее кибербезопасности, особенно касательно критической инфраструктуры. Наша обновленная стратегия кибербезопасности ЕС будет включать техническую помощь соседним странам, включая Украину", – сказал он.

Еврокомиссия также призывает страны-члены ЕС уделить внимание данному вопросу.

Ранее сообщалось, что Евросоюз подготовит совместный дипломатический ответ на противоправную деятельность в киберпространстве.

Источник: korrespondent.net