На Януковича хотят завести дело за слова про Крым

Гражданин России Константин Кнырик написал заявление в Следком РФ с требованием проверить высказывания Виктора Януковича на предмет нарушений статьи 280-1 УК РФ. Об этом сообщает РИА Крым.

"5 июля 2017 года во время публичного выступления, установленное лицо, гражданин Украины, бывший президент Украины Виктор Янукович публично высказывался о его желании "чтобы Крым вернулся в состав Украины". Считаю, что данные публичные высказывания подпадают под нормы "УК РФ, Статья 280.1. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации", - сказано в заявлении.

Также Кнырик попросил провести проверку высказываний на предмет нарушений действующего законодательства.

Напомним, 5 июля Янукович дал пресс-конференцию, в которой заявил, что отказывается участвовать в суде против себя.

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Источник: korrespondent.net